Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 mülteci çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 mülteci çıktı

Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 mülteci çıktı

Şahısların minibüsten indirilmesi

Para Cezası Mülteciler Mülteci Göçmen Kaçakçılığı Kimlik Kartı 

-Şahıslardan genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de uygulama noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 Suriyeli mülteci çıktı. Göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem başlatılan araç şoförüne ise 53 bin TL idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik Toprakkale uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında İ.K. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 14 kişi kapasiteli minibüsten 20’sinin resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 28 Suriyeli mülteci yakalandı. Araç sürücüsü İ.K. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatılırken ‘Belgesiz yolcu taşıma’ suçundan da 53 bin TL’de idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (SKY-
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı