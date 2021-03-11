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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de 134 faili meçhul olayın 112’si aydınlatıldı

Osmaniye’de 134 faili meçhul olayın 112’si aydınlatıldı

Ekiplerin operasyon için çıkışı

Uyuşturucu Faili Meçhul Hapis Cezası Dolandırıcılık Saldırı 

-Operasyondan genel görüntüler
-Şahısların adliyeye çıkarılması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de çözüme kavuşturulamayan 134 nitelikli faili meçhul olaydan 112’si Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonlar sonunda çözülerek gün yüzüne çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez ve ilçelerde meydana gelen faili meçhul olayların çözüme kavuşturulması için İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 134 dosya üzerinde tek tek çalıştı. Gelen ihbarları değerlendiren ya da ekipler tarafından çözülen olaylarda şahısları fiziki takibe alan JASAT ekipleri düzenledikleri operasyonlar kapsamında 134 nitelikli faili meçhul olan olayların 112’sini çözerek gün yüzüne kavuşturdu. Bu kapsamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve çevresinde kendisini ‘Hayalet’ lakabıyla tanıtan A.Ç. isimli suç makinesi de yakalanarak tutuklandı. Öte yandan, UYAP üzerinden uyuşturucu, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi çeşitli suçlardan nitelikli aranma kaydı bulunan 26 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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