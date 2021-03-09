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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - 'Çok yüksek riskli' kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

OSMANİYE - 'Çok yüksek riskli' kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

OSMANİYE - "Çok yüksek riskli" kategorideki Osmaniye 'de Kovid - 19 denetimleri sürüyor - Vali Erdinç Yılmaz'ın denetlemelere katılması - Vali Yılmaz'ın konuşması"Çok yüksek riskli" kategorideki Osmaniye 'de Kovid - 19 denetimleri sürüyor - Vali Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde denetlemelere katıldıOSMANİYE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye 'de Vali Erdinç Yılmaz, alınan salgın tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.
Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Yılmaz, esnaf ve vatandaşa Kovid - 19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu gördüğünü söyledi.

Ev ziyaretlerine son verilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Ev buluşmalarının yayılmanın en önemli sebeplerinden biri olduğunu ve bunu kadınlarımızın önleyebileceğini görüyoruz. Bir araya gelmeyi, toplanmayı yapmazsak, kurallara da uyarsak bu Kovid - 19'dan hep birlikte kurtulacağız. Görüyorum ve inanıyorum, Osmaniye ve ilçelerimiz olarak Kovid - 19'u hep birlikte yenmeye kararlıyız. Bütün Osmaniye li hemşehrilerimden kurallara uymalarını ısrarla rica ediyorum."Denetimlere Kaymakam Mutlu Almalı, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ ile diğer yetkililer de katıldı.

Koronavirüs Aritas Gori 

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