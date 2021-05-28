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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
OSMANİYE - Bahçe kapısı ve araçtan akü hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE - Bahçe kapısı ve araçtan akü hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı

- Şüphelinin bahçe kapısını çalması - Şüphelinin aracın bagajından aküyü çalması ve bisikletle gitmesi Osmaniye 'de bahçe kapısı ve araçtan akü hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de bir evin bahçe kapısı ile aracın bagajından akü çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Raufbey Mahallesi'ndeki müstakil bir evin demir bahçe kapısı ile Adnan Menderes Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın bagajından akü çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Y.K. ve E.A. olduğunu belirlediği zanlıları gözaltına aldı.Hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Barla Bisiklet Hırsız 

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