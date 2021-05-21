OSMANİYE - Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi
- Olayın meydana geldiği apartman - Olay yerinde bekleyen polis araçları ve ambulanslar - Apartmanın girişinde toplanan çevre sakinleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Cenazenin araca taşınması ve aracın hareket etmesi Osmaniye 'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de güneş enerjisi tamiri için çıktığı apartmanın damından havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde, güneş enerjisi tamiri için apartmanın damına çıkan Mesut Iklıkçı (31), bastığı mermerin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düştü.Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Iklıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.İncelemenin ardından Iklıkçı'nın cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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