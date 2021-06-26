OSMANİYE - Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
- Yanan bölge - Alevlerin yayılması - İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Helikopterin yangına müdahalesi Osmaniye 'de çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldüOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.Çolaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım