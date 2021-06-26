Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

OSMANİYE - Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

- Yanan bölge - Alevlerin yayılması - İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Helikopterin yangına müdahalesi Osmaniye 'de çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldüOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.Çolaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Ormanlı Tarım Arazisi Anız Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement