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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

OSMANİYE - Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

- Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kediyi ağaçtan kurtarması - Kurtarılan kedinin indirilmesi Osmaniye 'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesindeki çam ağacında kedi yavrusunun mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.Okul bahçesine yönlendirilen ekipler, merdiven yardımıyla ağaçtaki kediyi kurtardı.

Mahsur Kaldı Çam Ağacı Bild 

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