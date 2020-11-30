OSMANİYE - 55 besiciye makine desteği

- Besicilere makine desteği - Besici ile röportaj - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi'nin konuşması Osmaniye 'de 55 besiciye makine desteğiOSMANİYE (AA) - Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede süt sığırcılığını ve tarımı geliştirmek için 55 besiciye makine desteği yapıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, düzenlenen törende, 600 rakım ve üzeri 8 köyde bulunan üreticilere makinelerinin teslim edildiğini belirtti. Çerçi, verilen makinelerin yüzde 70'inin hibe, yüzde 30'unun ise üretici tarafından karşılandığını kaydetti.
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