OSMANİYE - 5 sokak ve bir cadde karantinaya alındı
- Karantinaya alınan cadde ve sokaklar - Emniyet görevlilerin tedbir alması ve vatandaşları uyarması - Vatandaşlara ekmek verilmesi - Karantinaya alınan cadde ve sokaklar Osmaniye 'de 5 sokak ve bir cadde karantinaya alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, 5 sokak ve bir caddede, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dervişpaşa Mahallesi'nde Çoban Kahya Caddesi ile 470, 471, 472, 473 ve 474. sokakta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, söz konusu cadde ve sokaklarda karantina uygulaması başlatılmasına ve 10 gün süreyle giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım