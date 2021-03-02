Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - 5 sokak ve bir cadde karantinaya alındı

OSMANİYE - 5 sokak ve bir cadde karantinaya alındı

- Karantinaya alınan cadde ve sokaklar - Emniyet görevlilerin tedbir alması ve vatandaşları uyarması - Vatandaşlara ekmek verilmesi - Karantinaya alınan cadde ve sokaklar Osmaniye 'de 5 sokak ve bir cadde karantinaya alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, 5 sokak ve bir caddede, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dervişpaşa Mahallesi'nde Çoban Kahya Caddesi ile 470, 471, 472, 473 ve 474. sokakta pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, söz konusu cadde ve sokaklarda karantina uygulaması başlatılmasına ve 10 gün süreyle giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Koronavirüs Karantina Toplantı Yazılı Açıklama Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı