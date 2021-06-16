OSMANİYE - 42 göçmen yakalandı

- Göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edilmesi - Yakalanan göçmenler42 göçmen yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 göçmen yakalandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye - Gaziantep kara yolu Şekerdere mevkisi ve Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesindeki uygulama noktalarında, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Ekipler, denetimlerinde 36 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu göçmeni yakaladı.Yabancı uyruklular, işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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