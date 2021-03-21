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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - 22 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - 22 düzensiz göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenlerin yakalanması - Düzensiz göçmenlerin emniyete getirilmesi - Göçmenlerin il göç idaresine götürülmesi Osmaniye 'de 22 düzensiz göçmen yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de minibüste Mısır ve Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli C.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüste bulunan 11'i Mısır ve 11'i Suriye uyruklu 22 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin organizatörlere 3 biner dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.Minibüs şoförü C.E. gözaltına alındı.

İran Akalan Dolar Trol 

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