Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı

-Araçta yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucunun görüntüsü

-Detay



( KOCAELİ )- Cipin bagajında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi KOCAELİ



- Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü girişinde Narkotik ekiplerince durdurulan bir cipte 8 kilo 900 gram esrar, 113 gram kokain ile yakalan şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheli bir cipi takibe aldı. Osmangazi Köprüsü girişinde durduran 34 SZ 6001 plakalı Renault marka cipte Narkotik ekipleri, narkotik köpeği Alfa ile arama yaptı. Aramalarda aracın bagaj kısmında valiz içerisinde 12 paket halinde 8 kilo 900 gram esrar (skunk), 113 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayda araç sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



loading...