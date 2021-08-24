Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor

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( BURSA )- Vefat eden eski Demirtaş Belediye Başkan Halil Satık’ın ismini Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki bir parka verdi BURSA



- Osmangazi Belediyesi geçmişine sahip çıkıyor. 1989-1994 yılları arasında Demirtaş Belediye Başkanlığı yapan ve geçen yıl kasım ayında vefat eden Halil Satık’ın ismini Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki bir parka verdi. Parkta incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaşadığı şehir ve vatandaşları için hizmet etmiş kişilerin unutulmaması lâzım. Bunlardan biri olan Halil Satık başkanımızın adını da, bu parkla ölümsüzleştirmiş olduk” dedi.

Büyükşehir Kanunu ile birlikte kapatılarak Osmangazi’ye bağlanan Demirtaş beldesinin eski belediye başkanlarından Halil Satık’ın ismi, Sakarya Mahallesi Sevinç Sokaktaki bir parka verildi.

Halil Satık’ın, görev yaptığı 1989-1994 yılları arasında Demirtaş’a önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Meclisi’nin aldığı kararla merhum başkanın isminin Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki parkta yaşatılacağını söyledi.



Demirtaş’ın, modern ve plânlı yapılaşması ile Osmangazi’nin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğuna vurgu yapan Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bizler de, bu gelişimle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için sürekli yatırım yapan, yeni eserler, yeni parklar, meydanlar kazandıran bir belediyeyiz. Hizmet üretmenin en zor olduğu bir merkez ilçe olarak, bir yandan yeni park ve meydanlar yapıyoruz, bir yandan da mevcut parklarımızı yeniliyoruz” diye konuştu.

Osmangazi genelinde 700’ün üzerinde park olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sadece Demirtaş bölgemizde 35 parkımız var. Sakarya Mahallemiz’deki bu parkımız da bunlardan biri. Pandemi süreci ile birlikte, vatandaşlarımızın parklara olan ilgisi daha da arttı. Tabii bu yoğun ilgiyle birlikte bu parkların bakımı, yaşatılması, onların isimlendirilerek mahallelerle özdeş hâle getirilmesi önemli. Demirtaş Sakarya Mahallemizdeki bu parklardan birine de, Demirtaş’ımızın belde olduğu dönemki eski başkanlarından rahmetli Halil Satık abimizin adını verdik. Onun adının yazılı olduğu tabelâyı parkımıza astık. Demirtaş’a ciddi hizmetler yapan Halil başkanımızın yapmış olduğu bu hizmetlerin unutulmayıp adının yaşatılması için parkımıza onun adını verdik” dedi.

(MŞ-Y)

