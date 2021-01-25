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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Osmangazi’den yürekleri ısıtan yardım

Osmangazi’den yürekleri ısıtan yardım

MALZEMELERDEN DETAYLAR

Sosyal Belediyecilik Koah Irak 

-TAŞINMASI
-İHTİYAÇ SANİPLERİNE ULAŞTIRILMASI
-VATANDAŞLAR İLE RÖP.

( BURSA ) - BURSA

- Osmangazi Belediyesi’nin ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olabilmek için hayata geçirdiği “Belediyem Benimle” ekibi, korona virüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için canla başla çalışıyor. Pandemi sürecinde ilçede çalmadık kapı bırakmayan ekipler, ihtiyaç sahiplerine vatandaşlara gıda ve giyecek yardımı yaparak yürekleri ısıtıyor. Türkiye’de sosyal belediyecilik adına uygulamaya geçirilmiş en güzel projelerden biri olan Osmangazi Belediyesi “Belediyem Benimle” ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüreklerini ısıtıyor. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte 136 mahallede çalmadık kapı bırakmayan ekipler, kronik rahatsızlıklarından dolayı çalışamadığı için zor günler geçiren Ufuk Gürleyen’in evine giderek, ailesine erzak ve giyecek yardımında bulundu. Soğanlı Mahallesinde oturan ve seyyar satıcılık yaparak beş nüfuslu ailesinin geçimini sağlayan Ufuk Gürleyen’in, şeker ve koah hastası olduğu için çalışamadığını söyleyen eşi Fatma Gürleyen, “Eşim, pandemi öncesi hasta olmasına rağmen seyyar satıcılık yaparak geçimimizi sağlıyordu. Salgınla birlikte evden dışarı çıkamadı. Bu zor günlerimizde kapımızı çalan Osmangazi Belediyesi ekipleri, bizleri yalnız bırakmadı. Mutfak ihtiyaçlarımızın yanında, bu soğuk kış günlerinde çocuklarımıza giyecek yardımı da yaparak bizleri çok mutlu etti. Askere gidecek oğluma dahi kıyafet getirmişler. Hızır gibi yetiştiler. Allah onlardan razı olsun. Başkanımız Mustafa Dündar’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal desteklerde bulunarak yardım eli uzattıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanması, vatandaşlarımızın faydalandığı sosyal yaşam alanlarının sıkı bir şekilde dezenfekte edilmesi gibi çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm bunların yanında, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan, çalışıp evine ekmek götüremeyen ailelere de ulaşarak, her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Günlük ekmek, çorba, erzak ve hijyen paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hep birlikte çalışıp, yardımlaşarak bu kötü günleri geride bırakacağız. Lütfen tedbiri bir an olsun elden bırakmayalım” dedi.
(MŞ-Y)
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