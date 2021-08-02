Osmangazi’den yangın bölgesine yardım eli

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- Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin birçok vilâyetinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek üzere 15 personel ve 5 aracı bölgeye gönderdi. Geçen hafta ülkenin dört bir yanında başlayan yangın felâketi büyük üzüntüye yol açarken, 129 farklı noktada çıkan yangınları söndürmek için bütün Türkiye seferber oldu. Osmangazi Belediyesi de söndürme çalışmaları devam eden Muğla’nın Milas ilçesindeki yangın bölgesine araç ve personel desteğinde bulundu. Park Bahçeler Müdürlüğü, Koordinasyon Müdürlüğü ve Sivil Savunma Birimi’ne bağlı 15 kişilik ekip, 4 arozöz ve 1 arama kurtarma aracı ile Muğla Milas’a hareket etti. Ülkemizin birçok şehrinde aynı anda çıkan yangınlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İnşallah, bu yangınlar bir an önce kontrol altına alınır. Yangın söndürme çalışmalarında canları pahasına görev yapan herkesin Allah yardımcısı olsun. Ülke olarak bu felâketten kurtulmak için biz de belediye olarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz” dedi.

(MŞ-Y)

