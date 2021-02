Osmangazi’den işyerlerine deprem denetimi

- Osmangazi Belediyesi, muhtemel bir depremde yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için ilçedeki market, oto galeri, kafeterya, lokanta, düğün salonu, mobilya mağazası ve benzeri işyerlerinin taşıyıcı sistemlerinin mimarî ve statik projelerine uygun olup olmadıklarına yönelik denetimlere başladı.

Bursa Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Âfet Koordinasyon ve İskân Şube Müdürlüğü’nün, İzmir depreminin ardından aldığı Deprem Hazar Azaltma Çalışmaları kararı sonrası harekete geçen Osmangazi Belediyesi, ilçedeki yerel ve ulusal marketler, oto galerileri ve düğün salonlarını tek tek denetliyor. İzmir depreminin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında, bazı yapıların bodrum ve zemin katlarında iş yerlerini büyültmek için kolon, kiriş ve deprem perdelerinin yıkılmak ya da kırılmak suretiyle taşıyıcı sistemine zarar verildiği belirlenmişti. Yaşanan can ve mal kayıplarının artmasına neden olan bu durumun ardından, Bursa Valiliği’nin aldığı kararla birlikte çalışma başlattıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe genelinde yeni bir çalışmaya başladıklarını söyledi.



Başkan Dündar, “Deprem, hayatımızda öngöremediğimiz bir gerçek. Osmangazi olarak biz de bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmedik. Yaptığımız Master Plan çalışması ile çöküntü alanları, ulaşım-teknik alt yapı ve sosyal donatısı yetersiz olan bölgeler, afet riski taşıyan bölgeler, kaçak konut bölgeleri, konut bölgelerinde yer alan sanayi bölgelerini ortaya çıkardık. 2013 yılında, farklı zeminlerdeki deprem tepkilerini alabilmek için Osmangazi’de 5 farklı noktaya Deprem Veri İstasyonu kurduk. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile depremin meydana geldiği anda yaşanan sarsıntının biçimini, bölgedeki sarsıntı miktarını ivme cinsinden ölçerek, binaların ne kadar şiddetli bir yer hareketine maruz kaldığı, hasar görüp görmediği, konutların deprem sonrası risk analizleri çıkartılabiliyor” dedi.

İzmir depreminin ardından deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleştiklerinin altına çizen Başkan Dündar, “Depremin ardından âfet bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında, bazı yapıların bodrum ve zemin katlarındaki iş yerlerinin kolon, kiriş ve deprem perdelerinin yıkılmak veya kırılmak suretiyle, binaların taşıyıcı sistemine zarar verildiği belirlenmişti. Bunun da can ve mal kayıplarını artırdığı tespit edilmişti. Bursa Valiliğimiz de olası bir depremde hasar azaltma çalışmaları yapılması kararı aldı. Alınan bu kararın ardından harekete geçerek, mimar ve mühendis arkadaşlardan oluşan ekipler kurduk. Arkadaşlarımız, ilçemizdeki market, oto galeri, kafeterya, lokanta, düğün salonu, mobilya mağazası ve benzeri işyerlerinin taşıyıcı sistemlerinin mimari ve statik projelerine uygun olup olmadığına yönelik denetimlere başladı.

Denetim sonucu raporlarımızı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunacağız. Böylece riskli yapıların belirlenip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.

