Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

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-BELEDİYE BAŞKANI'NIN KONUŞMASI

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( BURSA ) BURSA



- Osmangazi Belediyesi tarafından Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sünnet şöleni sonrasında kazanların başına geçerek soydaşlara aşure ikram etti. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya ve Batı Trakya’da düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle Balkan coğrafyası ile gönül bağlarını güçlendiren Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’ın Filibe kentinde toplu sünnet şöleni ve aşure ikramı programı gerçekleştirdi. Bulgaristan Başmüftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen programa; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile başlayan sünnet töreninde 200 çocuk, erkekliğe ilk adımı attı. Sünnet çocuklarını çeşitli hediyeler ile sevindiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Başkan Dündar’a Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve aileler de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi’nin yıl içinde düzenlediği çeşitli etkinlikler vesilesiyle daima yanlarında olduğunu belirten soydaşlar, Başkan Dündar’ı alkışlarla karşılayarak sevgi gösterisinde bulundular. Toplu sünnet şöleninde soydaşlara hitap eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’daki vatandaşların selamını ileterek başladığı konuşmasında, “Balkanlar’daki soydaşlarımız ile bir araya gelmekten çok mutluyuz. Ecdat yadigarı bu topraklardaki soydaşlarımız ile Ramazan ayında iftar sofralarında buluşuyor, her yıl geleneksel olarak ortaklaşa sünnet şölenleri düzenliyoruz. Bu tarz toplu sünnet şölenlerini maalesef artık çok fazla yerde göremez olduk. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Geleneksel olarak yaptığımız sünnet şöleni ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Allah, yapılan bu hayrı kabul etsin. Bu tür etkinlikler ile geleneklerimizi yaşatarak geleceğe taşımış oluyoruz. Burada yapılan bu sünnet töreni bu açıdan önem taşıyor. Bu etkinlikleri ne kadar çok yaparsak, geleneklerimizi daha iyi bir şekilde geleceğe aktarılır. Sünnet olan evlatlarımıza aileleriyle birlikte huzur ve mutluluklar diliyorum. Toplu sünnet şölenini önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz. Buradaki güzelliği Bursa’daki kardeşlerimize anlatacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de, Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazi Belediyesi’nin sadece Bulgaristan’da değil tüm Balkanlar’da benzer hizmetleri hayata geçirdiğini çok iyi bildiğini belirterek, Başkan Dündar’a duyarlılığından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplu sünnet töreninin ardından Başkan Dündar, Muharrem ayı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan aşureleri Filibe Muradiye Camii önünde soydaşlara ikram etti. Başkan Dündar, Bulgaristan’daki programları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş’i de makamlarında ziyaret etti.

