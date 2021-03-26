Osmangazi’den beşi bir yerde hizmet

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( BURSA )- Deryanur Camii ek hizmet binası hizmete açıldı- Hizmetlere Hollanda’dan teşekkür BURSA



- Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi Deryanur Camii için inşa ettiği, bünyesinde meydan, Kur’an kursu, taziye evi, abdestlik ve tuvaletlerin yer aldığı ek hizmet binasını hizmete açtı.Sorumluluk alanındaki 136 mahallenin tamamına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere göre yeni yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Her hafta ilçenin farklı bir mahallesini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgeye kazandırılan hizmetlerin açılışını yapıyor. Mustafa Dündar, son olarak Yenibağlar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Deryanur Camii çok amaçlı hizmet binasını hizmete açtı. Yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine yapılan Yenibağlar hizmet binası 3 kattan oluşuyor. Binanın bodrum katında abdesthane ve tuvaletler, zemin katında çay ocağı ve mutfak, 1. katta ise 2 adet derslik yer alıyor.Deryanur Camii’nde kılınan cuma namazının ardından yeni hizmet binası, dualarla hizmete açıldı. Osmangazi Belediyesi olarak ilçenin her noktasına hizmet götürdüklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Osmangazi için çalışıyoruz. Yerleşimi tamamlanmış mahallelerde hizmet üretmek çok zor.Öncelikle yer elde etme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz bu alana inşa ettiğimiz hizmet binamızı çok amaçlı kullanmayı hedefliyoruz. Yenibağlar Mahallemiz’e ‘beşi bir yerde’ diyebileceğimiz bir hizmet kazandırdık. Mahalle sakinlerimizin buluşma noktası olacak bir meydan, hemen arkasında taziye evi, çay ocağı ve Kur’an kursu hizmeti verecek binanın altında şadırvan ve tuvaletler yer alıyor. Dolayısıyla bu hizmetten tüm Yenibağlar sakinlerimiz faydalanacak” dedi.

Osmangazi’nin bütün mahallelerine bu hizmetleri götürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Geçen hafta Küplüpınar Mahallemizdeydik. Bu hafta Yenibağlar’dayız. Haftaya inşallah, başka bir mahallemizde olacağız. Vatandaşlarımızın karşısına hizmetlerle çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Hizmetlere Hollanda’dan teşekkürHollanda’nın Rotterdam şehrinde 2002 - 2018 yılları arasında 16 yıl bağımsız belediye meclis üyeliği yapmış olan Nejat Kaya da yaptığı duygusal konuşmayla Başkan Dündar’a teşekkür etti. Yenibağlar Mahallesi sâkinlerinden olan babasını geçen hafta kaybettiklerini anlatan Kaya, “Gerçekten çok duyguluyum. Geçen hafta cuma günü kaybettiğimiz babamı bu camiden son yolculuğuna uğurladık. Sizlerin bu hizmetiniz sonrasında ilk taziyeyi yapmak bize nasip oldu. Allah hepinizden razı olsun. Hizmetin sınırı, rengi, ırkı, dini ve dili yoktur. Hizmet insanlık içindir ve bu güzel hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yenibağlar Mahalle Muhtarı Adil Gökçe ve cami cemaati de, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.



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