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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Osmangazi’de sokaklar renklendi

- Osmangazi’de sokaklar renklendi

açıklamalar

( BURSA ) Osmangazi’de sokaklar renklendi- Tarihî çarşı açık hava sergisine dönüştü BURSA

Ressam Öğretmenler Öğretmen Estetik Yaya Trafiği 


- İlçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturan Osmangazi Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu Nalbantoğlu Çarşısı'nın zeminini çini motifleri ile süsledi. Osmangazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje dahilinde geçtiğimiz günlerde Şehreküstü Mahallesi'ndeki zemin, boş duvar ve trafolar resimlerle renklendirildi. Ekipler, son olarak projenin ikinci ayağı olan Nalbantoğlu Çarşısı’nda zemin boyama çalışması gerçekleştirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Dündar, çizilen ve boyanan çini motiflerinin tarihi çarşıya canlılık kattığını belirtti.
Projeye destek veren ressam ve resim öğretmenlerini yürekten kutlayan Başkan Dündar, “Bizler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda meydan güzelleştirme çalışması yapıyoruz. Böylece bölgedeki estetik güzelliği ortaya çıkarıyoruz. Projemizin ikinci ayağı olan Nalbantoğlu Çarşısı, şehrimizin en hareketli bölgelerinden biri. Zemini boyanan çarşımızda farklı bir görüntü ortaya çıktı. Bu çalışmamız gerek vatandaşlarımız gerekse bölge esnafı tarafından büyük takdir gördü. Her kesimden çok olumlu tepkiler aldık. İnşallah, bahara doğru boyama işlemimizi tüm caddede uygulayacağız. Osmangazi değişiyor, hayat daha da güzelleşiyor” dedi.
(MŞ-Y)
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