Osmangazi’de maceraya az kaldı

-Dündar'ın açıklamaları

-detaylar



( BURSA )- Zor günler Macera Park ile unutulacak BURSA



- Bursa’ya birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesisi daha Bursalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Parkı’ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Osmangazi Belediyesi’nin spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacağı Macera Park, ‘Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı’ olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, 'merkez kule, zip coaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Ayrıca parkta bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı ile doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Pandemi nedeniyle aylardır evlerinde kalan vatandaşlar, salgın nedeniyle yaşanan tüm zor günleri Macera Park’ta eğlenerek unutacak. Hamitler Mahallesi’nde toplam 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Park’ın şantiyesini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, heyecan dolu bir tesisi şehre kazandırdıklarını belirtti.

Başkan Dündar, “Bizler, bir yandan korona virüs salgını ile başarılı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan şehrimize değer katacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hamitler bölgemiz, Macera Park ile ciddi anlamda nefes alacak. Mescid, kafeterya, sosyal alan ve yürüyüş parkurlarının yer aldığı parkımızda vatandaşlarımız hoşça vakit geçirecek. Burası adeta şehrin eğlence merkezi olacak. Yapılan rötuşlar ve çevre düzenlemesiyle en kısa zamanda açılışı gerçekleşecek tesisimiz şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.





loading...