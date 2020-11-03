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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Osmangazi’de kaçak yapı temizliği

- Osmangazi’de kaçak yapı temizliği

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( BURSA ) BURSA

İş Makinesi Kaçak Yapılaşma Çağa Prefabrik Ev Kaçak Yapı 


- Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen prefabrik evi yıktı. Kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan kaçak yapıları tek tek temizliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğukpınar Mahallesi’nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenip hakkında yıkım kararı alınan prefabrik ev iş makinesi ile yıkılarak kullanılmaz hale getirildi.
Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımlarına devam edileceğini belirtti.
(SA-UGR)
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