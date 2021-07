Osmangazi’de hedef sağlıklı bir gelecek

-Başkan Dündar'ın açıklamaları



Başkan Dündar: "İlçemizdeki kaliteli sağlık hizmetlerinin sayısını arttırarak vatandaşlarımıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyoruz."



- İlçedeki yaşam standartlarını yükseltmek için altyapıdan, çevreye, kültür sanattan, sosyal hizmetlere kadar her alandaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, sağlıkta da yatırımlarına devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamitler Mahallesi’nde inşaatı devam Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Hastanelerin yükü hafifleyecek Pandemi ile birlikte sağlık alanındaki yatırımların öneminin bir kat daha arttığına dikkati çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’nin, her köşesinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha da kolay ulaşabilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Hamitler Mahallesi’ne kazandırılacak aile sağlığı merkezinin, mahallenin ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra bölgedeki hastanelerin de yükünü hafifleteceğini belirten Başkan Dündar, “Pandemi ile birlikte ne kadar elzem bir ihtiyaç olduğunu fark ettiğimiz aile sağlığı merkezlerinin sayısını arttırarak Osmangazi’de yaşayanlara sağlıklı bir gelecek sunmak istiyoruz.” dedi.

“Kısa süre içerisinde hizmete açacağız” AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı yatırım inceleme gezisinde proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, 100 binin üzerinde vatandaşın faydalanacağı aile sağlığı merkezinin kısa sürede hizmete açılacağını müjdeledi. Osmangazi yatırımlarla büyüyor Hamitler Mahallesi’nin de Osmangazi İlçesi gibi sürekli büyüyüp geliştiğinin altını çizen Başkan Dündar, mahallenin gelişimi ile paralel olarak ihtiyaçlarının da arttığını hatırlattı. Başkan Dündar, “Bölge halkının talebi üzerine kısa sürede projelendirerek inşasına başlanan merkez, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra civardaki hastanelerin yükünü hafifletmesi açısından da oldukça önemli. Yapmış olduğumuz parklar, kapalı pazar alanları, spor tesisleri ve meydanlar, Hamitler Mahallemizin gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Yakın zamanda hizmete açacağımız Macera Park ve inşası hızla devam eden aile sağlığı merkezimiz Hamitler’in bu gelişimine verebileceğimiz en somut örneklerden sadece ikisi. 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Hamitler Macera Parkı, bölgeye çok büyük bir değer katarken Bursa’daki adrenalin tutkunları ve macera severlerin buluşma noktası da olacak. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nu ise bölge halkına geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunacak” dedi.

“Osmangazi’nin her köşesinde bir hizmet” Hamitler’deki incelemelerde hazır bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise yaptığı açıklamada “Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, vatandaşımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasına vesile olacak. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Osmangazi’nin her köşesinde bir hizmet yapılıyor. Kentimizi yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine, böyle önemli bir yatırımı Hamitler Mahallemize kazandıracakları için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, Osmangazi’nin her mahallesinin yatırımlarla donatıldığına dikkat çekerek, hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi’nde neler olacak? Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu toplam 2 bin 165 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa ediliyor. Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu olmak üzere iki bağımsız bölümden oluşacak merkezde içerisinde 5 adet muayene odası, engelli polikliniği, tıbbi müdahale odası, aşılama bebek/çocuk izlem odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, bebek bakım odası, laboratuvar, mutfak, bekleme salonu, danışma ve tuvaletler yer alacak. 112 Acil İstasyonu’nun içerisinde ise koordinasyon odası, teknik oda, bay bayan dinlenme odası, mutfak ve depo bulunacak. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun dış bölümünü ise 10 araçlık otopark, 2 araçlık ambulans otoparkı ve yeşil alan bölümleri oluşturacak. (SA-UGR)