- Osmangazi Belediyesi’nden Bursa kitaplığına destek

-BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

-FARKLI AÇILAR

-MUSTAFA KARA'NIN AÇIKLAMALARI

-AHMET SAİM KILAVUZ'UN AÇIKLAMALARI



( BURSA ) BURSA



- Mehmed Şemseddin Efendi’nin Bursa ile ilgili eserleri Osmangazi Belediyesi tarafından dört cilt halinde kitaplaştırılarak orijinalleriyle birlikte yayımlandı. Bursa’nın dergâhları, camileri ve âlimlerinin yer aldığı 4 ayrı kitap, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesinin desteği ile okurlarla buluştu. Mehmed Şemseddin Efendi’nin kaleme aldığı Bursa'nın Dergâhları, Niyazî-i Mısrî ve Bursa Mısrî Dergâhı, Bursalı Mutasavvıflar, Âlimler ve Meşhurlar ile Bursa Camileri ve Medreseleri adındaki eserleri Bursa tarihine ışık tutuyor. Osmanlı'yı kuran bir şehirde yaşadığımızı ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmanlı'yı kuran bir şehirde tarihî eserlerin ayağa kalkması noktasında öncü bir belediye olduk. Türkiye’nin birçok yerindeki belediyelere de örnek olduk. Yapmış olduğumuz tarihî eser restorasyonları artık bizim klasik hizmetlerimizdir. Bu eserleri ayağa kaldırırken, yeni şehri inşa ederken, manevî şahsiyetler ve değerler de önem arz etmektedir. Bursa, evliyalar şehridir. Üstü kadar altı da zengin denir. Bizler bu manevî şahsiyetlerin de araştırılarak bugüne taşınması için çalışmalara zemin hazırlıyoruz. Tarihî eserlerin yeniden yazılması ve ilmî eserlerin günümüze taşınması hususunda ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Üniversite bizlerle birliktedir. Üniversite bizlerin önümüzü açıyor. Kültür Bakanlığından bandrol almış bir eser olarak bir kütüphane diyebiliriz. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa ile ilgili kayıt altına alınan eserler tek tek gün yüzüne çıkacaktır” dedi.

Bursa’ya dair her şeyin bu 4 cilt kitapta yer aldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kara, kitapların tek tek kendince önemli eserler olduğunu söyledi.



Kara, “Bursa dergâhları, Niyazi-i Mısrî dergahı, Bursa âlimleri ve son olarak Bursa camileri bu kitaplarda geniş geniş yer bulmuştur" dedi.

Bursa’da sanayi, bilim ve teknoloji ön plana çıksa da, Bursa’nın ihmâl edilen noktasınun kültür ve sanat dünyası olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz da, “Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Beledeyesi başta olmak üzere diğer belediyelerimiz Bursa kültür ve medeniyetine gereken önemi vermeye başladılar” şeklinde konuştu.

(AÇ-MŞ)



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