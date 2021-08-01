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Osmaneli'nde traktör kazası: 1 ölü
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Osmaneli'nde traktör kazası: 1 ölü

Osmaneli'nde traktör kazası: 1 ölü

-Kaza yeri detay

Cenaze Domates Tarlası Altın Direksiyon 

--Şahsın ceneze arabasına taşınması detay

( BİLECİK ) - BİLECİK

- Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ersin M. (42) idaresindeki 11 SE 453 plakalı traktör, Akçapınar köyü Erenler Pınar Deresi mevkiinde devrildi. Sürücü, domates tarlasına ilaç atmak için yoldan inmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Ersin M. olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ersin M.'nin cenazesi buradan alınarak kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Cenaze yarın otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde defnedilecek. (ZZ-SO-Y)
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