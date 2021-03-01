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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Osmancık’ta market yangını

Osmancık’ta market yangını

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntü

Çatı Katı Polis Market Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yanan marketin çatısından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( ÇORUM )-Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Şehit Sebahattin Üremiş caddesi üzerinde bulunan bir marketin teras katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen yangın sonrası itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleride yangına müdahale ettti. Çıkan yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, marketin çatı katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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