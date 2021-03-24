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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmancık’ta korkutan yangın

Osmancık’ta korkutan yangın

- Yanan binadan görüntü

Polis Nadan Yangına Müdahale Trol 

-- İtfaiye ekiplerini müdahalesi
-- Ayağından yaralanan şahsın görüntüsü
-- Detaylar

( ÇORUM )- Yangına müdahale eden vatandaş ayağından yaralandı ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş ayağından yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Koyun Baba Mahallesi Cihangir Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Yedaş ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binada depo olarak kullanılan katta kapının kilitli olmasından dolayı camı kırarak yangına müdahalede bulunmak isteyen Yaşar Yedekçi isimli vatandaş ise ayağından yaralandı. Vatandaşlar tarafından Osmancık Devlet Hastanesi’ne götürülen Yedekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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