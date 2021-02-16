Osmancık’ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü

-- Aracını temizleyen vatandaşlar

-- İlçeden genel görüntü

-- Saat Kulesi

-- Kızılırmak üzerindeki Koyun baba köprüsü

-- Kartopu oynayan çocuklardan görüntü

-- Tarihi Kandiber kalesi’nden görüntü

-- Kanatlı uçan at Pegasus’un heykeli’nden görüntü

-- Osmancık logosundan görüntü



( ÇORUM ) - ÇORUM



- Çorum’un Osmancık İlçesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye döndü. Osmancık’ta beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı.

Gün içerisinde devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı, çarşı esnafı da iş yerlerinin önlerini temizlerken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte çocuklar kendileri için belirlenen saatlerde evlerinin önünde kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak doyasıya eğlenirken kar topu oynayan çocukların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve bölge trafik ekipleri ise sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor. ’Kartpostallık görüntüler oluştu’ Meteroloji’nin uyardığı kar yağışı ile birlikte Osmancık’ta kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Tarihi Kandiber kalesi ve Koyun Baba Köprüsü, lapa lapa yağan kar yağışı ve sisinde etkisiyle zaman zaman görünmez hale geldi. Kızılırmak Sahili Gemici tarafında Heykeltıraş Kerim Kaplan tarafından yapılan saf beyaz, kanatlı uçan at Pegasus’un heykeli, köprü, ırmak ve kale üçlemesine yağan kar yağışıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Osmancık’ta kar yağışı Çarşamba gününe kadar devam edecek. (İS-BÖ)



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