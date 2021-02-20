Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osmancık’ta baca kıvılcımı yangın çıkardı, 3 kişilik aile evsiz kaldı

Osmancık’ta baca kıvılcımı yangın çıkardı, 3 kişilik aile evsiz kaldı

Yanan evden görüntüler

Hastane Devlet Hastanesi Şili Yangına Müdahale Trol 

-Detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde bir evde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken 3 kişilik aile kış günü evsiz kaldı. Osmancık ilçesine bağlı Baldıran Köyü, Kumbel Mahallesinde, dün gece saat 01.30 sularında tek katlı bir evin bacasından çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Tonbaz (50)’a ait evde çıkan yangını fark eden aile Osmancık İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kronik hastalığı olduğu için ilaç kullandığı öğrenilen Hasan Tonbaz, eşi ve evde bulunan oğullarına yangın sonrası devlet hastanesinde sağlık kontrolleri yapılırken, ailenin bir çocuğunun İstanbul’da bir çocuğunun ise askerde olduğu öğrenildi. Çıkan yangında ev ve eşyaları tamamen yanan Tonbaz ailesinin, yangın sonrası bir akrabalarının yanına sığındıkları öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement