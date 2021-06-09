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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmancık'lı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler

Osmancık'lı öğretmenler şehit Aybüke öğretmenin anısına klip çektiler

Öğretmenler tarafından hazırlanan klipten görüntüler

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Silahlı Saldırı Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen Terör Örgütü 


- Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri Ersin Kıyak, Zeynep Ebrar Demir ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Şevket Şanal ‘Çalın Davulları’ adlı türküyü seslendirdi. Öğretmenler tarafından seslendirilen türkü büyük beğeni topladı. (İS-BÖ)
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