Osman Kavala yeniden hakim karşısında



- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Kavala’nın hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada Kavala’nın avukatları hazır bulundu. Duruşmada Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, İsviçre, Polonya Başkonsolosu, ABD, Danimarka, Hollanda Norveç ve Almanya başkonsolosluk temsilcileri ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu izleyici olarak yer aldı. Duruşmada, mahkeme başkanı iddianameyi okuyor. Savunmasının hazır olup olmadığının sorulduğu Kavala, hazır olduğunu ve savunmasını yapacağını kaydetti.

İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği darbe girişiminde rol aldıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına darbe girişimini sevk ve idare eden örgütün mahrem sorumluları ve birbirine paralel bir kısım irtibatlarıyla darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları vurgulandı. Şüphelilerin, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin yoğun olduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden Henri Barkey’in darbe girişimin gerçekleştirilmeye teşebbüs edildiği gün Türkiye’ye geldiği ve faaliyetini gizlemek amacıyla bir oturum tertip edildiği kaydedildi. İddianamede şüpheliler Osman Kavala ve Henri Barkey’in, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



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