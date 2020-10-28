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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Örümcek ormanlarında yangın çıktı

Örümcek ormanlarında yangın çıktı

- Örümcek ormanlarında çıkan yangında görüntü

( GÜMÜŞHANE ) - GÜMÜŞHANE

Dinler Helikopter Trol 


- Gümüşhane’de ‘Canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgede rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgede bulunan köknarlarının yaşının 450’den fazla olduğu bilinirken, Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvaz, arazi şartları nedeniyle ekiplerin bazı alanlara müdahale edemediğini belirterek, “Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ama yangın farklı farklı noktalarda. Bölgede rüzgar olduğu için yangın zaman zaman büyüyor. Bölgeye daha fazla takviye ekibin gelmesi gerekiyor. Orman şartları olduğu için helikopter desteği de lazım. Başka yerlere sıçramadan yangının kontrol altına alınması gerekiyor” dedi.
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