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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Örümcek Ormanları’ndaki yangında söndürme çalışmaları sürüyor

- Örümcek Ormanları’ndaki yangında söndürme çalışmaları sürüyor

- Yangından görüntüler

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

Dinler Yangına Müdahale 


- Gümüşhane’de ‘Canlı ağaç müzesi’ olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı’nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgede arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangına güçlükle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler çağrıldı. “Yangının çıkış nedenini uzmanlarımızla değerlendireceğiz” Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yangının çıkış nedenini uzmanlarla değerlendireceklerini dile getirerek, “Bütün ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Bölgede aşırı bir rüzgar var. Rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor. Orman Teşkilatı zaten kendi bünyesinde bize takviye taleplerini yaptı. Biz de çevremizdeki bütün belediyelerin itfaiyelerini oraya yönlendirdik, Erzurum'a kadar, takip ediyoruz. Yangının etkili olduğu alan konusunda şuanda rakam vermek doğru olmaz. Çünkü değişik değişik yerlerde gözüküyor. Sıçramalar söz konusu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu an bir şey söylemek için erken. Sabotaj olup olmadığını arkadaşlarımızla uzmanlarımızla değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. (OK-
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