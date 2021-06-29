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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi

Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi

-Vatandaşın camiye girme anından cep telefonu görüntüleri

Kamera Cami İmamı Cep Telefonu Polis Ekipleri Aktüel 

--Camiden aktüel detaylar

( KOCAELİ - ÖZEL)- Gece vakti camiye giren şahıs kameraya takıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir caminin ikinci katında bulunan pencereye tırmanarak içeri giren şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta bulunan İmaret Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde camiye gelen bir şahıs, caminin ikinci katında bulunan pencereye tırmanarak içeri girdi. Bir süre caminin içinde kalan şahıs, daha sonra tırmandığı pencereden çıkarak, camiden uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve cami imamı tarafından yapılan incelemelerde, camide çalınan herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlendi. (MK-GY
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