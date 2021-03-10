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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Örümcek adam gibi hırsız

Örümcek adam gibi hırsız

Hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP )- Duvara tırmanarak giren hırsız polis operasyonu ile yakalandı GAZİANTEP

Polis Akalan Kamera Hırsız Hırsız Polis 


- Gaziantep’te bir evin duvarına tırmanarak hırsızlık yapan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.ın 21 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren M.C., evin duvarından tırmanarak içeri girdiği belirlendi.ın o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis operasyonu ile yakalanan M.C, gözaltına alınırken, 21 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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