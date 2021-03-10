Örümcek adam gibi hırsız



- Gaziantep’te bir evin duvarına tırmanarak hırsızlık yapan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.ın 21 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren M.C., evin duvarından tırmanarak içeri girdiği belirlendi.ın o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis operasyonu ile yakalanan M.C, gözaltına alınırken, 21 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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