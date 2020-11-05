Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ortaokul öğrencisi sensörlü dezenfektan aparatı tasarladı - SAKARYA

Ortaokul öğrencisi sensörlü dezenfektan aparatı tasarladı - SAKARYA

- Öğrenci Ali Kağan Gözüyukarı'nın tasarladığı sensörlü dezenfektanı tanıtması Sakarya 'da ortaokul öğrencisi sensörlü dezenfektan aparatı tasarladıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir ortaokul öğrencisi, toplu alanlarda kullanılan el temizleme ürünlerinin bulunduğu aparatlarda hijyenin sağlanması için sensörlü dezenfektan aparatı yaptı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ali Kağan Gözüyukarı, elle basmalı dezenfektan aparatlarının hijyenik olmadığını düşünerek, programlama yardımıyla sensörlü dezenfektan aparatı tasarladı.İlkokul sıralarından itibaren buluşlara ilgisi olan Gözüyukarı, çektiği tanıtım videosunda, salgının artmasına neden olabilecek el temaslı dezenfektan kutularına alternatif olarak böyle bir çalışma yaptığını belirtti.
Öğrenciyi başarısından dolayı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Ali Kağan gibi öğrenciler sayesinde 21. yüzyılın, Türk gençliğinin yüzyılı olacağını ifade ederek, öğrencileri hayata hazırlarken onlara düşünme, problem çözme, dijital teknolojiyi kullanabilme becerilerini de kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kutlay Karya Teknoloji Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı