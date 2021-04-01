Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ortaokul öğrencileri ünlü ressamların 200 eserinin röprodüksiyonunu yaptı

Ortaokul öğrencileri ünlü ressamların 200 eserinin röprodüksiyonunu yaptı

Sanat Sokağı

Ressam Öğretmenler Öğretmen Beğendik Öğrenciler 

-Resim Sergisi
-Öğrenciler
-Resimler
-Vatandaşların sergiyi dolaşması
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri, 4 yıllık eğitimle tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrendikten sonra 200 ünlü ressamın eserinin röprodüksiyonunu yapıp vatandaşların beğenisine sundu. Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, 2016 yılında Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda göreve başlayarak 12 öğrencisiyle beraber röprodüksiyon çalışması başlattı. Genç ressamlar, 4 yıl boyunca öğretmenleri Polat’tın desteğiyle, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrendikten sonra uygulamalar yaparak yeteneklerini geliştirdi. Eğitimlerini tamamlayan genç ressamlar, seçtikleri ünlü ressamların hayatlarını ve eserlerini araştırarak bir yıllık çalışma sonunda en çok beğendikleri 200 ünlü ressamın eserinin röprodüksiyonlarını yaptı. Heyecanla başladıkları çalışmalarını tamamlayan genç ressamlar, eserlerini ilçenin en işlek noktalarından olan Sanat Sokağı’nda resim severlerin izlenimine ve beğenisine sundu. Çalışma ile ilgili bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Polat, Silopi'yi sanatla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Polat, "İlk defa halkın gelip bir sergiyi gezmesi, duygu, düşünceleri ve soru sormaları bizimle iletişime geçmeleri bizi çok duygulandırdı. Çokta büyük bir ilgi gördük. Silopi’de daha önce böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek memnun kaldılar. Asıl amacımız yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmaktır. Yetenekli öğrencilerimizi normal seviyede değil de en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Kızlarımız da kendi becerilerini ortaya koyarak üniversite düzeyinde yapılan resimleri ortaya çıkarttılar" dedi.
Ünlü ressamların eserlerini kendi dokunuşlarını ekleyerek tamamladıklarını kaydeden öğrencilerden Berivan Kutluk, "Amacımız insanlara yeteneğimizi göstermek. Önceden bu yeteneğimizin olup olmadığını bilmiyorduk. Görsel sanatlar öğretmenimiz Esin Polat sayesinde yeteneğimizi keşfettik" diye konuştu.
Okul müdürü Ahmet Mete ise "Öğretmen ve öğrencilerimiz bu sergiyi düzenlemek için canla başla çalıştılar. Silopi ilçemizde ortaokul öğrencileri düzeyinde bir sanat galerisi gibi eser ortaya çıkarmaları çok önemli ve kayda değer bir başarı" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement