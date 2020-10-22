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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ortalık bir anda savaş alanına döndü...Sopalı, bıçaklı, sandalyeli kavga kamerada: 5 yaralı

Ortalık bir anda savaş alanına döndü...Sopalı, bıçaklı, sandalyeli kavga kamerada: 5 yaralı

İKİ GRUP ARASINDAKİ SOPALI, SANDALYELİ, BIÇAKLI KAVGADAN DETAY

Hastane Kamera Kalaba Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-YARALANAN KİŞİDEN DETAY
-KALABALIKTAN DETAY
-YARALILARIN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da 2 grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü.Olay, Iğdır Doğubayazıt Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga çıktı. Savaş alanına dönen kavgada sopa, sandalye ve bıçaklar kullanıldı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Kavganın başlamasıyla vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler olaya hemen müdahale etti. Olayda yaralananlardan biri yan tarafına bıçak darbesi alırken diğer kişiler de farklı yerlerinde yaralandılar. Yaralıların hastaneye kaldırılması için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.
Olayda yaralananlar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toplanan kalabalığı polis güçlükle dağıttı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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