Ortaklarına kızdı, minibüsünü yaktı

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( SAKARYA ) -- Büyükşehir terminalinin önünde minibüsünü ateşe verdi SAKARYA



- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ortaklarıyla sorun yaşadığı iddia edilen bir kişi şehirlerarası toplu taşımacılık yaptığı minibüsünü terminal önünde ateşe verdi. Çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken araç sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, Arifiye ilçesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı - İzmit arası toplu taşımacılık yapan Ş.Y. iddiaya göre ortaklarıyla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sorun yaşadı. Ortaklarıyla sorun yaşayan Ş.Y. sürücüsü olduğu 54 HN 255 plakalı minibüsünü terminal kavşağında ateşe verdi. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatarak sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. (OK-



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