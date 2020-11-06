Ortahisar'da yangın - TRABZON

- Yangının çıktığı bölge - Alevler - İtfaiye araçları - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Trabzon 'da yangınTRABZON (AA) - Trabzon 'un Ortahisar ilçesindeki parkta toplanan ağaç parçalarından çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Parkı'ndaki temizleme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kavşağındaki viyadüğün altında toplanan parktaki ağaçlardan kesilen dalların bulunduğu bölgede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun dumanla kaplanması sonucu, polis ekiplerince kara yolu trafiğe kapatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, parktaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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