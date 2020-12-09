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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Orta refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi

Orta refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi

KAZADAN GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Polis Yağan Polis Ekipleri Trol Aydınlatma Direği 


- Bodrum’da yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda duramayan kamyonet önce orta refüje çıktı artından aydınlatma direğini devirdi. Yan yatak kamyonet içerisinden güçlükle çıkarılan sürücü ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerin Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Turgutreis istikametinden Bodrum istikametine seyreden Cahit Yıldız idaresindeki gıda ürünleri taşıyan kamyonet, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bodrum Devlet Hastanesi’nde kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndürüldü. (EA-İK-
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