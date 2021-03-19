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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı

YATTIĞI YERDEN KALDIRILAN ADAMIN ZABITA ARACINA GÖTÜRÜLMESİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Harekete Geç Zabıta 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde orta refüjde yatarken fark edilen vatandaşın, evsiz ve süpürge ustası olduğu ortaya çıktı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri otogar kavşağı mevkiinde bir kişinin orta refüjde yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Evi olmadığı ve süpürge ustası olduğu söylenen adamın, soğuk havaya rağmen yaşamını sokakta sürdürdüğü öğrenildi. Polis ve zabıta ekiplerinin yardımıyla yattığı yerden kaldırılan vatandaş, barınabileceği sıcak bir ortama yerleştirildi.
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