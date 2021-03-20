Ormanlık alanda ölü bulunan döviz bürosu çalışanı toprağa verildi

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 16 Mart'ta kaybolan ve cansız bedeni dün Kirazlı köyü yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında bulunan döviz bürosu çalışanı toprağa verildi.

Ortadan kaybolduktan sonra ailesinin Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasıyla özel bir arama ekibi kurulmuş, Kirazlı köyündeki bir restoran işletmecisi tarafından uçurumun kenarında fark edilerek görüntüsü çekilen Berk Ergier’i bulmak için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekiplerin yanı sıra AFAD ve AKUT ekiplerinin de katılmıştı.Berk Ergier’in cansız bedeni daha sonra görüntüsünün çekildiği uçuruma yakın olan Belen mevkiindeki dere yatağında bulunmuştu. Bölgede inceleme yapan Kuşadası Cumhuriyet Savcısının talimatıylada Ergier’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.3 gün boyunca kayıp olarak aranan ve dün cesedi uçurumun dibinde bulunan Berk Ergier’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Hanım Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra toprağa verildi.

Ardında üç yaşında bir kız evlat bırakan Ergier, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Kuşadası’na büyük bir acı yaşattı. Ergier, kılınan cenaze namazından sonra Kuşadası Belediyesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.





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