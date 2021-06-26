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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda 'Hint keneviri' yetiştiren şüpheli yakalandı

Ormanlık alanda 'Hint keneviri' yetiştiren şüpheli yakalandı

Jandarmanın arama görüntüleri

Savcı Jandarma Akalan Ormanlı Gözaltı 

-Ele geçirilen kenevirler

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Armutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu ilçesinde Ü.Y’nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan KOM Şube Müdürlüğü ve Armutlu İlçe Komutanlığı ekipleri. Karşıyaka Mahallesi Koyundere mevkiinde ormanlık alanda operasyon düzenledi.
Operasyonda Ü.Y gözaltına alınırken ormanda 3 bin 148 kök keneviri, aynı bölgede kurulan çadırda ise 500 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar ve 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi. Ü.Y’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.
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