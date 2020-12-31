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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ormanlık alanda çıkan yangına mahalleli koştu

Ormanlık alanda çıkan yangına mahalleli koştu

drone görüntüsü

Karya Ormana Ormanlı Yangına Müdahale 

-Aktüel detay
-Mahalle Muhtar Röportaj
-Detay

( SAKARYA -DRONE) SAKARYA

- Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına mahalleli koştu. Yaklaşık 2 dönümün yandığı alan ise havadan görüntülendi.Yangın, Söğütlü ilçesi Kantar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındıklık bahçesinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını öğrenen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken arazinin olduğu alana giderek yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye aracının giremediği alana Orman İşletme Müdürlüğünden arazöz çağrılarak yangın söndürüldü.‘Yetişin abi’ dedi, mahalleliyi seferber ettiÖte yandan, yaklaşık 2 dönümün yandığı alan havadan görüntülenirken yangına müdahale etmek için kendi mahallesindeki vatandaşlarla ormanlık alana gelerek yardımcı olan Levent Mahallesi Muhtarı Bilal Çavdar, durumu öğrendikten sonra mahalle sakinleriyle seferber olduklarını belirtti.
Çavdar, “Orman hepimizin ormanı, orman olmazsa hiçbir şey olmaz. Haberi alır almaz bütün vatandaşımızı ormana seferber ettim. Ormanda yangın yollarımız yok, yılardan beri ben bütün şeflere ben bunları anlattım. Bir tane yangın yolumuz yok arazöz buraya geldi beliyor. İtfaiye geldi geride bekliyor. Yazık günahtır bir sefer buraya kepçe sokulup yol açılırsa iyi oldur. Bu servet bizim servetimiz, bu ormanlar olmazsa biz olmayız. Ben dört dönemdir muhtarlık yapıyorum ve dört dönemdir orman yolu açtıramadım buraya. Yangının nasıl olduğunu bilmiyorum buranın mahalle muhtarıyla daha görüşemedim sadece “Yetişin abi” dedi.
Bende anons ettim vatandaşım yukarıda ben burada arkadaşlara yardımcı oluyorum” dedi.

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