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Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Orman yangınına müdahale eden ekipler (drone)

İtfaiye Aracı Yangın Ormanlı Harekete Geç Aktüel 

-Yangın alanı, müdahale eden arazözler havadan (drone)
-Yangına müdahale eden orman görevlileri (aktüel)
-Orman arazözleri ve itfaiye aracı
-Genel ve detay

( KONYA -DRONE) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık sahada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık sahada, saat 15.00 sıralarında yangın ihbarı yapılması üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 yangın söndürme tankeri ile müdahalede bulundu. Çalışmalara bölgeye yönlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı da destek verdi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını uzun uğraşların ardından daha da geniş alana sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Müdahale ekiplerinin halen bölgede soğutmaya yönelik çalışmaları sürüyor. Yangında ardıç ve maki örtüsüyle kaplı yaklaşık 600 metrekarelik bir orman sahasının zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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