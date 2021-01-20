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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanlık alanda çıkan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

- cep telefonu ile çeki yangın görüntüsü

Ormanlı Cep Telefonu 

-- ekiplerden görüntüler
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi Antalya-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olah yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yangın fazla büyümeden söndürüldü. Mahalle sakini Deniz Erenoğlu, alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Söndürme çalışmalarına kendisi ve arkadaşlarının da yardım ettiğini anlatan Erenoğlu, "Sönmesi için mahalle sakinleri olarak elimizden geleni yaptık. Yangın büyümeden söndürüldü" dedi.
(MY-OD-Y)
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