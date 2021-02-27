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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ormanlı’nın çehresi değişiyor

Ormanlı’nın çehresi değişiyor

Su boru hattı döşenmesi

Belden Kanalizasyon Boru Hattı Irak Yağmur Suyu 

-Bayram Başol açıklama
-Taş döşeme çalışmaları
-Sokaklardan detay
-Belde sakinleri görüşleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı. Kent merkezine taşların döşenmesi ile şehrin çehresi değişiyor. Ormanlı Beldesi’nde yağmur suyu taşıma ve kanalizasyon hattının yenileme çalışmalarında sona gelindi. Koronavirüs ile mücadelenin yanı sıra beldenin çevre düzenlemesine de büyük önem veriliyor. Altyapı çalışmalarının ardından ve sokaklara taşlar döşeniyor. Devam eden hummalı çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, arkadan konuşulanlara bakmadıklarını vurguladı. Başkan Başol açıklamasında, “2 tane mahallemizin altyapı çalışmalarını yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milletvekillerimizin desteği ile taş desteği aldık. Yaklaşık 5 bin metrekare taş uyguladık. 2 gün kadar işimiz kaldı, inşallah güzel olacak. Ormanlı çevresi ve köyleri ile güzel bir beldemiz. Biz sadece beldemiz ile alakalı değil, çevremiz ile ilgili de hizmet yapmaya çalışıyoruz. Ormanlı’nın kurulduğu günden bu güne 5. Belediye Başkanıyım. Dolayısıyla arkamda ne kadar eser bırakırsam mutlu olacağımı düşünüyorum, çalışmalarımız o yönde. Yollardaki dışarıdan gelen suları toparlamak için logar dediğimiz sistem ile altyapıya 2 tane boru döşedik. Bir tanesi tuvalet giderleri, bir tanesi yollardan gelen sularımızın giderleri oldu. Sular artık alttan gidecek.” İfadelerine yer verdi. Ormanlı beldesi esnafı ve sakinlerinden Nezih Can, Şeref Tosuncuk, Hasan Öztürk ve Mehmet Cebeci yapılan çalışmaları değerlendirerek memnuniyetini dile getirdiler. (IYA-YE)
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