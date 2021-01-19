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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ormanlı Belediyesi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

Ormanlı Belediyesi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

Karla kapanan yolların greyderle açılması

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Hasta vatandaşların evinden alınması

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi ekipleri kapanan yolları açıyor, hastaların yardımına koşuyor. Kent genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapandı, vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük yaşadı. Biriken kar yoğunluğu bir çok elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Ormanlı Belediyesi ekipleri de kapanan yolları greyder ile açarak vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yapılan çalışmalara değinerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla mücadelemiz sürüyor. Hasta olduğu halde evinden çıkamayan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Oluşacak her türlü mağduriyete karşı teyakkuzdayız” İfadelerini kullandı. (VK-OA
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