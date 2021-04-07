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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor

Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor

-KALENİN BURCUNDAN VE SURLARINDAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Restorasyon Ziyaretçiler 

--KALENİN BURCUNA ÇIKAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--ORMANLARIN İÇİNDE KALAN SURLARINDAN GÖRÜNTÜ
--KESTELEK MUHTARI KEMAL DOĞRU RÖP
--ZİYARET EDEN YAĞMUR USLU RÖP

( BURSA - DRONE - ÖZEL)- Köylüler 2 bin yıldır ayakta duran kalenin restore edilmesini istiyor BURSA

- Bursa'da 2 bin yıldır orijinal haliyle ayakta kalan kale ormanların içinde keşfedilmeyi bekliyor. Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyü sınırları içinde bulunan kaleyi ziyaret eden seyyahların ortak görüşü, tarihî yapının Bizans döneminde inşa edildiği şeklinde. Kalenin Uludağ’ın geçitlerini savunmak maksadıyla 2 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Kalenin batı burcu ve surları ormanların içinde restorasyon edilmeyi bekliyor. Kalenin duvarları 30 dönümlük bir alanı kaplıyor. Onarılması hâlinde çok sayıda turisti bölgeye çekmesi beklenen kalenin köylüler restore edilmesini istiyor. Hakim bir noktada bulunan kaleden uzak yerleri gözetlemek mümkün. Köylerinde bulunan kalenin onarılmasını beklediklerini ifade eden Kestelek köyü muhtarı Kemal Doğru, "Kalenin geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanıyor. Kalenin Bizanslılar devrinde yapıldığı söyleniyor. Kalenin batı burcu ve surları 2 bin yıldır ayakta duruyor. Kale yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kaplıyor. Kalenin bulunduğu nokta bir çok yere hakim. Bu kale restore edilirse bölgemiz ve Bursa'ya önemli katkı sağlar, çok sayıda turist burayı görmeye gelir. Yetkililerden kalenin restore edilmesini istiyoruz" dedi.
(BRK-MŞ)
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