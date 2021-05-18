Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Kaçak Tarım Ormanlı Kaçak Yapı 

-EKİPLERİN MÜDÜRLÜKTEN ARAÇLARLA ÇIKMASI
-BİNANIN YIKILMASI

( EDİRNE -DRONE) EDİRNE

- Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman ve tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimler devam ediyor. Kaçak yapıldığı tespit edilen yapılar yıkıldı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları araştırmalar neticesinde ormanlık alanlara yakın ve ormanlık alanların içerisinde gizli ve izinsiz kaçak yapılar tespit etti. Gerekli tutanakların tanzim edilmesinin ardından, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.
Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kaçak yapıları hiçbir zaman müsaade edilmediğini bundan sonra da edilmeyeceğini belirterek, benzer konuların da yakından takip edileceğini aktardı. (SU-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement